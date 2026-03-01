Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:10

Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера

IT-эксперт Бедеров: уведомление о входе в аккаунт может говорить о взломе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователям стоит следить за необычными уведомлениями, такими как вход в аккаунт с нового устройства или сообщения, которые на самом деле не были отправлены, посоветовал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. По его словам, которые передает RT, вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения.

Обращайте внимание на необычные уведомления. Например, вы получили сообщение о входе в аккаунт с нового устройства, хотя сами сейчас никуда не заходили. Замечаете отправленные сообщения, которые не писали. Или прочитанные диалоги, которые вы точно не открывали. Беспокойство должны вызывать и случаи, когда вам приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения, хотя вы не пытались войти в аккаунт, — значит, кто-то прямо сейчас вводит ваш логин и пароль, — поделился эксперт.

Бедеров призвал в таких случаях не паниковать и не пытаться сразу зайти в аккаунт при подозрении на взлом. Он порекомендовал немедленно завершить все активные сеансы, кроме текущего, через настройки устройства. Также стоит воспользоваться функцией «Сообщить о взломе» в мессенджере или обратиться в официальную службу поддержки.

Ранее в России мошенники начали использовать новую схему взлома смартфонов: они выстраивают доверительные отношения с жертвами через телефонные звонки, маскируясь под госслужбы или коммунальщиков. Затем злоумышленники рассылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту.

взломы
аккаунты
мессенджеры
устройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.