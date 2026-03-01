Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера

Пользователям стоит следить за необычными уведомлениями, такими как вход в аккаунт с нового устройства или сообщения, которые на самом деле не были отправлены, посоветовал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. По его словам, которые передает RT, вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения.

Обращайте внимание на необычные уведомления. Например, вы получили сообщение о входе в аккаунт с нового устройства, хотя сами сейчас никуда не заходили. Замечаете отправленные сообщения, которые не писали. Или прочитанные диалоги, которые вы точно не открывали. Беспокойство должны вызывать и случаи, когда вам приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения, хотя вы не пытались войти в аккаунт, — значит, кто-то прямо сейчас вводит ваш логин и пароль, — поделился эксперт.

Бедеров призвал в таких случаях не паниковать и не пытаться сразу зайти в аккаунт при подозрении на взлом. Он порекомендовал немедленно завершить все активные сеансы, кроме текущего, через настройки устройства. Также стоит воспользоваться функцией «Сообщить о взломе» в мессенджере или обратиться в официальную службу поддержки.

Ранее в России мошенники начали использовать новую схему взлома смартфонов: они выстраивают доверительные отношения с жертвами через телефонные звонки, маскируясь под госслужбы или коммунальщиков. Затем злоумышленники рассылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту.