Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:58

«Захватили танкер»: Бельгия присоединилась к пиратству западных стран

Бельгия при поддержке французов перехватила якобы связанный с Россией танкер

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бельгия при поддержке Франции перехватила танкер, который якобы связан с Россией, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X. Захваченное морское судно направили в порт Зебрюгге на побережье Северного моря. Глава Минобороны сообщил, что операция по задержанию танкера проходила под названием «Синий нарушитель».

В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер, — написал он.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана. Корабль атаковали в порту Хасаб в Ормузском проливе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четверо членов экипажа.

До этого Вооруженные силы США задержали в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha. Якобы судно следовало из района Карибского моря и попыталось покинуть установленную зону контроля. В Пентагоне отметили, что открытое море не может служить укрытием для компаний под санкционным давлениям.

танкеры
Бельгия
море
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная цель иранских ударов в Дубае
Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.