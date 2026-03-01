«Захватили танкер»: Бельгия присоединилась к пиратству западных стран Бельгия при поддержке французов перехватила якобы связанный с Россией танкер

Бельгия при поддержке Франции перехватила танкер, который якобы связан с Россией, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X. Захваченное морское судно направили в порт Зебрюгге на побережье Северного моря. Глава Минобороны сообщил, что операция по задержанию танкера проходила под названием «Синий нарушитель».

В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер, — написал он.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана. Корабль атаковали в порту Хасаб в Ормузском проливе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четверо членов экипажа.

До этого Вооруженные силы США задержали в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha. Якобы судно следовало из района Карибского моря и попыталось покинуть установленную зону контроля. В Пентагоне отметили, что открытое море не может служить укрытием для компаний под санкционным давлениям.