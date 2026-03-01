Названа главная цель иранских ударов в Дубае

Целью атаки Ирана на Дубай стало здание, которое считается штаб-квартирой ЦРУ. Как пишет иранское агентство Fars, по нему был нанесен ракетный удар. Информация о пострадавших и масштабах разрушений не приводится.

Штаб-квартира ЦРУ в Дубае подверглась ракетному удару со стороны Ирана, — говорится в материале.

До этого стало известно, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры чиновников, в которых аятолла примет участие. По словам источников, сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.

Ранее политолог Артур Демчук отмечал, что ответные действия Ирана на гибель верховного лидера Али Хаменеи, скорее всего, будут носить символический характер. По его мнению, Иран распыляет свои силы, нанося удары по поддержавшим удар США и Израиля странам, но особого ущерба американским военным базам и каким-то еще объектам не наносится.