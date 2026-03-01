«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи

Американский президент Дональд Трамп может попытаться завершить конфликт с Ираном после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что глава США постарается представить убийство руководства Ирана как большую победу и потом, вероятно, попробует начать переговоры с новой властью.

Для США программа минимум — просто убить как можно больше руководителей Ирана, назвать это своей победой и попытаться сыграть на расколе элит. На том, что те, кто придут им на смену, будут настроены в большей степени вести кооперацию с коллективным Западом. Но далеко не факт, что это у них получится, потому что мы видим сейчас, наоборот, усиление консерваторов в иранской власти. Так что я не исключаю того, что здесь может быть первая победа для США. Как минимум, репутационно, политтехнологически и медийно Трамп, конечно, может обыграть это в свою пользу и заявить о том, что мы убили верховного лидера Ирана — это грандиозная победа. Теперь можно отводить войска и продолжать вести переговоры с Ираном с позиции силы полгода-год, ― объяснил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что целью военной кампании Израиля и США была попытка сменить власть в Иране. Несмотря на смерть Хаменеи, не факт, что американцы и израильтяне смогут решить эту задачу.

Хоть им удалось убить верховного лидера Ирана и часть военно-политического руководства, но в целом нельзя говорить о том, что власть в Иране обезглавлена. Более того, никаких протестов мы особо не наблюдаем. Напротив, проявляется эффект сплочения иранцев вокруг собственного флага на фоне этой внешней агрессии и внешней угрозы. Плюс, конечно, удары Израиля по начальной школе на юге Ирана, я думаю, тоже сплотили население страны, как минимум, в краткосрочной перспективе. Так что сейчас я думаю, что какой-либо смены режима мы не увидим. Другое дело, что в принципе возможности США и Израиля были ограничены изначально, ― резюмировал Дудаков.

В ночь на 1 марта иранский государственный телеканал официально подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей.