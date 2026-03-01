Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 04:36

Иран официально подтвердил гибель своего верховного лидера

Гостелевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера республики Хаменеи

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: IMAGO/Iranian Leader Press Offic/Global Look Press
Иранский государственный телеканал официально подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Информация, которая ранее циркулировала в западных СМИ и соцсетях, впервые получила подтверждение в государственных СМИ.

Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы исламской революции.

Удар, по данным источников, пришелся по резиденции Хаменеи в Тегеране. Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его ближайшие родственники, включая зятя и невестку. Всего, по разным оценкам, жертвами американо-израильской атаки стали более 200 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп уже объявил о гибели иранского лидера. Он назвал этот факт «величайшим шансом для иранского народа».

До этого стало известно, что вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф готовится принять на себя полномочия главы государства. По данным СМИ, это происходит из-за так называемого вакуума власти.

