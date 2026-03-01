Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 03:15

Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов

Пожар возник на одном из причалов порта Джебель-Али в Дубае из-за обломков БПЛА

Пожар возник на причале порта Джебель-Али в результате падения обломков, образовавшихся при перехвате иранских дронов, сообщила пресс-служба правительства Дубая в социальной сети X. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Команды гражданской обороны в данный момент борются с огнем. Инцидент произошел на фоне массированной атаки Ирана, нанесенной в ответ на удары США и Израиля по Тегерану.

Власти Дубая подтверждают, что обломки, образовавшиеся в результате перехвата в воздухе, вызвали пожар на одном из причалов порта Джебель-Али, — уточняется в сообщении.

Всего силы противовоздушной обороны ОАЭ сбили 137 ракет и 209 беспилотников. Несмотря на отражение атаки, работа аэропортов Дубая временно приостановлена, а ситуация в регионе остается крайне напряженной.

До этого стало известно, что число жертв иранской атаки по Объединенным Арабским Эмиратам выросло. Официально подтверждена гибель по меньшей мере одного человека в результате инцидента в воздушной гавани столицы.

Также целями стали ключевые объекты инфраструктуры, включая международный аэропорт Дубая, где пострадали четыре сотрудника и были зафиксированы повреждения терминала. Удары также пришлись по фешенебельному отелю Fairmont the Palm в районе Пальм-Джумейра, где вспыхнул пожар.

ОАЭ
пожары
последствия
причалы
