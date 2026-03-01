Трамп заявил о гибели Хаменеи: что это значит для Ирана, кто его заменит

Президент США Дональд Трамп в соцсетях объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Что об этом известно, что это значит для исламской республики, кто может заменить его?

Что о гибели Хаменеи сказал Трамп

Руководитель республики не смог избежать внимания разведки и высокотехнологичных систем слежения США, что привело к его ликвидации, отметил глава Белого дома.

«Он и другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не могли сделать. Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе свою страну», — указал Трамп.

По словам президента США, значительная часть бойцов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также представители сил безопасности и полиции утратили желание продолжать военные действия и стремятся получить защиту. Американский лидер обратился к ним с призывом сложить оружие, подчеркнув, что в противном случае им грозит только гибель.

Президент США дал понять, что бомбардировки будут продолжаться без перерыва до тех пор, пока это необходимо. В своем заявлении Трамп отметил, что Вашингтон рассчитывает на коллапс режима и переход власти к новым силам, лояльным Западу.

Позднее государственное телевидение Ирана подтвердило информацию о смерти Али Хаменеи.

«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.

В Иране в связи с этим объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя.

Telegram-канал «Голос Израиля» утверждал, что американскому лидеру Дональду Трампу продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлено тело убитого лидера Ирана.

«Впервые в истории Израиль официально ликвидировал главу государства», — подчеркивается в публикации.

Неназванный представитель администрации США в разговоре с Fox News заявил, что Хаменеи мог погибнуть в результате удара Израиля по Ирану. По его данным, всего ЦАХАЛ мог ликвидировать от пяти до 10 высокопоставленных лиц.

Какие возможные последствия смерти Хаменеи, кто может занять его пост

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сделало вывод, что в случае смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи его, вероятно, заменят сторонники жесткой политики из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с разведывательными данными.

Как заявляют собеседники агентства, «даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет убит в ходе операции, его, вероятно, заменят представители жесткой линии из КСИР».

За последние две недели были подготовлены аналитические документы, в которых изучались возможные сценарии развития ситуации в Иране после возможного военного вмешательства со стороны США, а также рассматривалась вероятность внутренних политических изменений, говорится в публикации. По данным источников, разведывательные службы пока не пришли к окончательным выводам по ни одному из этих вариантов.

Корпус стражей Исламской революции — это элитные вооруженные силы Ирана, которые защищают существующую систему управления в стране.

Агентство информирует, что обсуждение возможных сценариев дальнейшего развития событий происходило на фоне дискуссий в администрации США о потенциальных последствиях военных действий. Дональд Трамп в последние недели упоминал о возможности изменений в руководстве Ирана, однако не раскрывал конкретных деталей позиции Вашингтона по этому вопросу. В своем субботнем видеообращении он обратился к иранскому народу с призывом взять страну под свой контроль.

Издание The New York Times писало, что Хаменеи определил трех преемников на случай своей смерти. Личности кандидатов остаются неизвестными широкой публике, и их имена известны лишь ограниченному кругу лиц, приближенных к президенту.

Согласно Конституции Ирана, в случае кончины верховного лидера совет экспертов, состоящий из 88 человек, обязан выбрать его преемника. Этот механизм был применен в 1989 году, когда Али Хаменеи стал лидером страны. Журналисты выяснили, что действующий глава стремится обеспечить гладкую и оперативную передачу власти в случае своей кончины.

