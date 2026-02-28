Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 23:25

Операция Израиля и США против Ирана: как конфликт повлияет на Россию

Весь мир следит за военной операцией Израиля и США против Ирана, а также ответными ударами Тегерана. Что эксперты говорят о дальнейшем развитии событий, какие последствия могут возникнуть для России?

Что говорят о будущем конфликта на Ближнем Востоке

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что в противостоянии между Ираном и Израилем США активно поддерживают еврейское государство, если конфликт перерастет в глобальную войну, это может привести к серьезным ошибкам со стороны Вашингтона.

Депутат напомнил, что накануне ударов спецпосланник президента США Стив Уиткофф вел переговоры в Иране касательно договоренностей по обогащенному урану. Тем не менее, подчеркивает парламентарий, удар был нанесен руками Израиля и теперь это грозит разрастанием конфликта.

«В случае уничтожения или сдачи высшего духовенства и Корпуса стражей Исламской революции американцы будут рассчитывать на внутреннюю оппозицию, на революционный процесс, который они хотят развернуть в Иране. И этим самым будут считать, что конфликт закончится, что они ограничат возможности Ирана. Но я не знаю, как будет дальше разворачиваться. Возможно, это перерастет в более глобальный конфликт, и здесь американцы могут просчитаться», — считает Чепа.

В то же время первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев отмечает, что военный конфликт между Ираном и Израилем с США может закончиться по примеру 12-дневной ирано-израильской войны, произошедшей летом 2025 года.

«Иран сдаваться не собирается и весьма активно отвечает на удары США. Впрочем, есть и опыт недавней кампании 2025 года, когда стороны, обменявшись ракетными налетами, немедленно успокоились, каждая объявив себя победителем. Есть шанс, что и на этот раз все закончится не слишком большой кровью», — пояснил Журавлев.

Депутат выразил уверенность, что иранская оппозиция не будет организовывать протесты на фоне военной операции США, учитывая вопросы безопасности.

По мнению посла России в Израиле Анатолия Викторова, горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше прошлого противостояния.

«Оценки разные. Горячая фаза конфликта продлится чуть-чуть дольше, скажем так, и не чуть-чуть, может быть, а раза в два-три дольше, чем предыдущее серьезное противостояние», — оценил посол продолжительность конфликта.

Политолог и востоковед Олег Гущин высказал мнение, что текущий конфликт между Ираном и Израилем вряд ли перерастет в продолжительную и масштабную войну. Он отметил, что конфликт имеет временные и ресурсные ограничения, а его участники стремятся скорее продемонстрировать силу, чем достичь реальных военных успехов.

«Если очень коротко, я думаю, что далеко этот конфликт не зайдет. Сейчас они обменяются ударами, иранцы ведь тоже стрельнули в ответ, потому что устраивать какую-то массовую ракетную перестрелку — это, по-моему, не очень эффективно», — заявил Гущин.

Он отмечает, что массированные ракетные удары сами по себе малоэффективны, поскольку настоящая война направлена на достижение политических целей, а не на бессмысленное расходование боеприпасов. В нынешних условиях ни США, ни Израиль не смогут заставить Тегеран пойти на уступки исключительно через обстрелы. Гущин подчеркивает, что попытки «бряцать оружием» перед иранским руководством лишь усиливают его сопротивление.

Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Россию

Депутат Госдумы эрудит Анатолий Вассерман предположил, что в ближайшее время последствия конфликта Ирана с Израилем и США для России окажутся положительными.

«В краткосрочной перспективе, думаю, последствия для нас будут приятные. Поскольку понятно, что в первую очередь из-за этого конфликта подорожает нефть. А она хоть и составляет сейчас всего одну восьмую наших экспортных доходов, но от ее продажи тоже идет весьма ощутимая сумма», — считает Вассерман.

По мнению парламентария, в долгосрочной перспективе все может быть сложнее.

«Поскольку Иран в какой-то мере входит в группу БРИКС. Не полностью, но во многих консультациях этой группы участвует. И это может повлечь некоторое ухудшение репутации всей группы. И хотя она нисколько не связана с проблемами военными, но от великих держав, в нее входящих, ждут, что они проявят и силовые возможности», — добавил депутат.

Вассерман пока не может с уверенностью предсказать, каким образом будут развиваться события, связанные с Ираном, в будущем. Эрудит предполагает, что в ближайшее время у США и Израиля могут возникнуть серьезные проблемы из-за нарастания конфликта.

«Какое-то время боевые действия будут продолжаться. Но я не знаю, насколько хватит их запасов ракет в регионе. По разным оценкам, США и Израиль могли запастись порядком тысячи достаточно дальнобойных ракет, способных достать до Ирана. Также по этим же оценкам у них есть пара тысяч зенитных ракет, способных поразить ответные выстрелы. А вот дальше, если они все это расстреляют, а Иран устоит, тогда у них возникнут очень большие проблемы», — заключил эрудит.

