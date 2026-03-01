Зимняя Олимпиада — 2026
Трамп поверил в информацию о ликвидации руководства Ирана

Трамп допустил, что руководство Ирана было нейтрализовано при серии ударов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу ABC News заявил, что американским военным удалось нанести серьезный урон и вывести из строя иранское руководство. Он подтвердил гибель многих чиновников, хотя и не привел конкретных имен или доказательств.

На самом деле это будет продолжаться столько, сколько мы захотим. Но уже нанесен существенный ущерб. Они, по сути, выведены из строя, — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что Вашингтон получил от израильской стороны информацию о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер проинформировал американских официальных лиц о гибели политика в результате удара по его резиденции.

Позже официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан не пострадали в результате удара Израиля. По его словам, на данный момент они находятся в безопасности.

Также израильский телеканал N12 сообщил, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана — его зять и невестка. Всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек.

