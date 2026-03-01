Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 01:56

«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана

Небензя: готовый к дипломатии Иран вновь получил нож в спину от США

Здание ООН, Нью-Йорк, США Здание ООН, Нью-Йорк, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран, несмотря на готовность к переговорам с США и Израилем, все равно получил нож в спину, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации. По его словам, агрессия носила заранее спланированный характер.

До российской стороны неоднократно доводились сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину, — указал дипломат.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон на протяжении долгого времени методично наращивал военное присутствие в регионе. По мнению Москвы, это не оставляет сомнений в том, что удар по Ирану готовился заранее и не был спонтанной реакцией.

Россия потребовала от Совбеза ООН дать принципиальную оценку действиям США и Израиля, которые поставили мир на грань большой войны. Заседание проходит на фоне сообщений о вероятной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и сотен других жертв, а также ответных пусков ракет по территории Израиля и американским базам.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.

Иран
Небензя
Совбез ООН
ножи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана
Системы противовоздушной обороны закрыли щитом небо над ОАЭ
В Иране пообещали проучить США за проявленную агрессию
Появились данные о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая
«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом
«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана
Небензя раскрыл опасность конфликта на Ближнем Востоке для всего мира
В соцсетях Хаменеи появилась запись впервые с начала конфликта с США
Несколько человек пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Стало известно о реакции иранцев на слухи о гибели Хаменеи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.