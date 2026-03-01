«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана

«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана Небензя: готовый к дипломатии Иран вновь получил нож в спину от США

Иран, несмотря на готовность к переговорам с США и Израилем, все равно получил нож в спину, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации. По его словам, агрессия носила заранее спланированный характер.

До российской стороны неоднократно доводились сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину, — указал дипломат.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон на протяжении долгого времени методично наращивал военное присутствие в регионе. По мнению Москвы, это не оставляет сомнений в том, что удар по Ирану готовился заранее и не был спонтанной реакцией.

Россия потребовала от Совбеза ООН дать принципиальную оценку действиям США и Израиля, которые поставили мир на грань большой войны. Заседание проходит на фоне сообщений о вероятной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и сотен других жертв, а также ответных пусков ракет по территории Израиля и американским базам.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.