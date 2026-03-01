Стало известно о реакции иранцев на слухи о гибели Хаменеи

В столице Ирана вспыхнули стихийные празднования после появления информации о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи, передает агентство France-Presse. Жители разных районов Тегерана якобы выходят на балконы и включают музыку, однако официальные источники пока не комментируют ситуацию.

Одновременно в стране проходили масштабные митинги в поддержку действующих властей. О смерти Хаменеи сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее ЦАХАЛ официально подтвердила гибель высокопоставленных иранских военных в результате удара в Тегеране. По данным военного ведомства, были ликвидированы министр обороны, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Позже официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан не пострадали в результате удара Израиля. По его словам, на данный момент они находятся в безопасности.

Также израильский телеканал N12 сообщил, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана — его зять и невестка. Всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек.