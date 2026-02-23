Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина пытался спасти кота, но погиб сам

Житель Гонконга попытался спасти сбежавшего кота и выпал из окна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Гонконге кот стал причиной несчастного случая, в результате которого погиб 63-летний мужчина, передает Mothership. Он пытался спасти животное, которое выбралось на карниз под его окном, и упал с высоты.

Когда супруга мужчины находилась в ванной, до нее донесся резкий звук. Мужчину с серьезными травмами нашли на цветочной клумбе возле жилого дома 18 февраля вечером. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Жители соседнего дома стали свидетелями того, как спасатели пытались поймать белого кота. Благодаря усилиям специалистов животное было спасено и передано его хозяйке.

Ранее в Москве жительница случайно запустила стирку вместе с котом. Животное по кличке Джой забралось в барабан машинки, и хозяйка не заметила его. Когда кот начал мяукать, стирка была остановлена, но достать его сразу не удалось. Хозяйка вызвала спасателей из отряда «СпасРезерв», которые помогли вызволить питомца.

До этого в Москве ветеринары провели операцию по извлечению крупной швейной иглы из пасти кота по кличке Барсик. Предмет встал враспор между челюстями животного. Из-за сильной боли процедуру провели под наркозом. Опытный хирург извлек иглу длиной более 10 см с ниткой за несколько секунд.

