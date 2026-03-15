Стало известно, почему Хаменеи опасался прихода к власти своего сына CBS: Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына, сообщает CBS News со ссылкой на американскую разведку. В материале уточняется, что он «считался не очень способным интеллектуально и не подходящим на роль верховного лидера».

Отец также знал о трудностях в личной жизни сына, сообщают источники. В 2004 году Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель, дочери главы Меджлиса Ирана Голям-Али Аделя. При этом с 2022 года Моджтабу Хаменеи все чаще упоминали в СМИ как вероятного преемника верховного лидера страны.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране. По версии израильской стороны, этот объект предназначался для верховного лидера Исламской Республики, убитого в первый день военных действий. Согласно заявлению военных, бункер был оборудован под командный центр.

Известно, что Али Хаменеи не давал никаких распоряжений в отношении кандидатуры следующего руководителя страны, заявил член Совета экспертов аятолла Аббас Кааби. Он пояснил: позиция покойного заключалась в том, что аятоллы должны принимать решения о кандидатуре лидера самостоятельно.