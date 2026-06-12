Названо примерное время подписания меморандума США и Ирана CBS: США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе

США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, утверждает CBS со ссылкой на осведомленные источники. Это может послужить продолжению переговоров о долгосрочном американо-иранском договоре.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, вероятно, будет подписан в начале следующей недели, что откроет путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном американо-иранском соглашении, — сообщает телеканал.

Подписание меморандума даст старт 60‑дневным переговорам о деталях будущего соглашения. При необходимости срок переговоров может быть продлен.

После подписания планируется зачистка Ормузского пролива от мин. По данным телеканала, Иран готов на 15–20 лет приостановить обогащение урана и демонтировать ядерные объекты, а США в ответ постепенно ослабят санкции.

Ранее сообщалось, что обмен сообщениями между США и Ираном осуществлялся по сложной многоступенчатой схеме с участием курьеров. Такой формат взаимодействия использовался в том числе для сохранения в тайне местонахождения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.