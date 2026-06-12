Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 14:51

Названо примерное время подписания меморандума США и Ирана

CBS: США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, утверждает CBS со ссылкой на осведомленные источники. Это может послужить продолжению переговоров о долгосрочном американо-иранском договоре.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, вероятно, будет подписан в начале следующей недели, что откроет путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном американо-иранском соглашении, — сообщает телеканал.

Подписание меморандума даст старт 60‑дневным переговорам о деталях будущего соглашения. При необходимости срок переговоров может быть продлен.

После подписания планируется зачистка Ормузского пролива от мин. По данным телеканала, Иран готов на 15–20 лет приостановить обогащение урана и демонтировать ядерные объекты, а США в ответ постепенно ослабят санкции.

Ранее сообщалось, что обмен сообщениями между США и Ираном осуществлялся по сложной многоступенчатой схеме с участием курьеров. Такой формат взаимодействия использовался в том числе для сохранения в тайне местонахождения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

США
Иран
переговоры
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в День России уничтожают российские флаги
Россиянам рассказали, как можно сэкономить при ремонте в 2026 году
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в одной из стран СНГ
Власти обнародовали последствия атаки ВСУ на Брянскую область
Танец в бикини, смерть дочки, мнение об СВО: как живет Елена Захарова
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 21
Москвичей предупредили о «грозовых» выходных
В Крыму снизят стоимость топлива
Дмитриев посоветовал Каллас уделить время самообразованию
Результаты выборов в Армении аннулировали на третьем по счету участке
Возвращение в РФ, третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Стала известна новая схема мошенников ко Дню России
Названо примерное время подписания меморандума США и Ирана
Скончался один из самых влиятельных художников XX века
IT-эксперт объяснил, почему фото паспорта нельзя хранить в телефоне
Бузова перенесла операцию после падения в душе
Налет на Москву, удар по Татарстану: как ВСУ атакуют Россию 12 июня
США объявили «охоту» на россиян на популярном курорте
Симферополь и его окрестности погрузились во тьму
Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.