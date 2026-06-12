Симферополь и его окрестности погрузились во тьму

Симферополь и его окрестности погрузились во тьму Симферополь остался без электричества из-за повреждения энергосетей

Жители крымского города Симферополя и прилегающего Симферопольского района остались без света, сообщила в МАКСе компания «Крымэнергоинформ». Причиной отключения электроэнергии стали повреждения на сетях, уточнили в организации.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. По прогнозам энергетиков, электроснабжение будет полностью восстановлено примерно к 18:00 по московскому времени.

Ранее депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что попытки украинской армии изолировать Крым через нанесение ударов по полуострову заранее обречены на неудачу. По мнению парламентария, агрессивные действия Киева лишь провоцируют зеркальный ответ со стороны российских вооруженных сил.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по нежилым строениям в Симферополе три человека погибли. По словам руководителя региона, еще семеро граждан получили травмы различной степени тяжести. На месте инцидента были развернуты оперативные службы, добавил он.