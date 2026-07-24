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24 июля 2026 в 02:25

Сотрудников сортировочного центра Wildberries в Симферополе эвакуировали

Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован в целях безопасности

Грузовик на складе Wildberries Грузовик на складе Wildberries Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в соответствии с предписаниями безопасности, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Причины эвакуации не уточняются.

В компании подтвердили, что все меры приняты в рамках установленных норм и правил безопасности. Детали происшествия и возможные последствия не разглашаются.

Ранее сообщалось, что удары ВСУ по логистическим мощностям Wildberries в краткосрочной перспективе никак не отразятся на конечной стоимости товаров для покупателей. Генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов рассказал, что издержки уже заложены в финальную цену с запасом прочности.

До этого основательница маркетплейса Татьяна Ким озвучила, что работа по вывозу товаров со складов Wildberries будет восстановлена в течение ближайших суток. Проблемы возникли после серии атак украинских беспилотников на логистические объекты компании. На прошлой неделе ударам склад Wildberries в Котовске Тамбовской области и логистический центр в Электростали. По фактам данных правонарушений СК возбудил уголовные дела о терактах. В среду атаки повторились на объекты в Краснодаре и Невинномысске.

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