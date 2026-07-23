Эксперт объяснил, что будет с ценами товаров после атак ВСУ на Wildberries

Эксперт объяснил, что будет с ценами товаров после атак ВСУ на Wildberries Аналитик Виноградов: атаки на Wildberries не приведут к росту цен на товары

Удары ВСУ по логистическим мощностям Wildberries в краткосрочной перспективе никак не отразятся на конечной стоимости товаров для покупателей, заявил NEWS.ru генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. По его словам, издержки уже заложены в финальную цену с запасом прочности.

В краткосрочной перспективе это никак не скажется на ценах, и в этом кроется главный парадокс российского e-commerce. Логистические издержки уже заложены в финальную цену с запасом прочности, достойным швейцарского банка, — сказал Виноградов.

При этом он уточнил, что прямые финансовые потери от повреждения складов, скорее всего, будут компенсированы страховыми компаниями (при условии покрытия ими геополитических рисков). Что касается косвенных расходов, то маркетплейс, по прогнозу Виноградова, переложит их на продавцов, повысив тарифы на хранение и приемку товаров, но это произойдет не раньше осени. Покупатели могут заметить незначительное подорожание — в пределах пары процентов — из-за работы нейросетей, которые скорректируют цены для компенсации возросших рисков доставки в южном направлении.

Говоря о сроках доставки, эксперт отметил, что они возрастут, но не критично. Основной удар примут на себя около полумиллиона активных покупателей в пострадавших регионах: они столкнутся с временным закрытием пунктов выдачи заказов, а доставка уже оформленных товаров (например, кондиционеров) может затянуться до окончания периода аномальной жары.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила, что атаки Украины на склады маркетплейса являются актом международного терроризма. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников.