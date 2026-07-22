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22 июля 2026 в 21:06

Ким выступила с громким заявлением после атак на склады Wildberries

Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
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Атаки Украины на склады Wildberries являются актом международного терроризма, заявила глава RWB Татьяна Ким. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников, передает ТАСС.

Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников — акт международного терроризма, — подчеркнула Ким.

Вооруженные силы Украины 18 и 22 июля нанесли удары по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. В результате атак есть погибшие и раненые.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что спасатели смогли локализовать пожар на складе Wildberries в Невинномысске после ночной атаки БПЛА. По его словам, сейчас пожарные делают все для полной ликвидации возгорания.

До этого глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин заявил, что для ликвидации пожара на складе WB были направлены два пожарных поезда и вертолет Ми-8. По его словам, вертолет произвел девять сбросов воды для тушения возгорания.

Общество
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