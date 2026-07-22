Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Невинномысске

Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Невинномысске Владимиров: спасатели локализовали пожар на складе Wildberries в Невинномысске

Спасатели смогли локализовать пожар на складе Wildberries в Невинномысске после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас пожарные делают все для полной ликвидации возгорания.

Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно, — написал Владимиров.

Ранее глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что для ликвидации пожара на складе Wildberries, возникшего после ночной атаки украинских дронов, были направлены два пожарных поезда и вертолет Ми-8. По его словам, вертолет произвел девять сбросов воды для тушения возгорания.

Позже военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял NEWS.ru, что обеспечить защиту российских складов от атак со стороны ВСУ помогут мобильные огневые группы. По его мнению, также необходимо создать систему защиты с использованием комплексов РЭБ.