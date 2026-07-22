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22 июля 2026 в 16:34

Военэксперт ответил, как защитить российские склады от атак ВСУ

Военэксперт Кнутов: мобильные огневые группы обезопасят склады РФ от атак ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Мобильные огневые группы помогут обеспечить защиту российских складов от атак со стороны ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, также необходимо создать систему защиты с использованием комплексов РЭБ.

Складов на территории России очень много. Я имею в виду не только Wildberries, но и другие компании: и продуктовые, и достаточно крупные логистические центры. Конечно, ВСУ будут работать по ним. Поэтому необходимо действовать оперативно: нужно создавать мобильные огневые группы, которые должны быть вооружены пулеметами на турелях. В состав должен входить специалист, который умеет управлять дронами-перехватчиками. Кроме того, все это размещается на пикапе. На нем должна иметься небольшая станция РЭБ, которая защищает саму машину от возможного удара БПЛА, — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что стрелковое оружие для МОГ должно иметь специальные патроны для борьбы с беспилотниками. По словам эксперта, в состав группы необходимо включить военнослужащего с переносным зенитно-ракетным комплексом — наиболее подходящим вариантом является «Верба», поскольку она быстро приводится в боевую готовность.

Таких мобильных групп должно быть несколько. Они охраняют непосредственно территорию вокруг складов или на подходе к ним. Военнослужащие там, как правило, из БАРС — это боевой армейский резерв страны. Они связаны с пунктом управления ПВО либо командным пунктом. Сами склады также необходимо прикрывать комплексами РЭБ. Вокруг них или непосредственно над ними, если есть возможность, нужно создавать пассивные системы защиты типа «мангалов» — больших сетей, которые закрывают объект по бокам и сверху. Крупные склады, может быть, есть смысл прикрывать дирижаблями, между которыми натянуты кевларовые сети, — заключил Кнутов.

Ранее глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что для ликвидации пожара на складе Wildberries, возникшего после ночной атаки украинских дронов, были направлены два пожарных поезда и вертолет Ми-8. По его словам, вертолет произвел девять сбросов воды для тушения возгорания.

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