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22 июля 2026 в 14:56

Два поезда и вертолет привлекли к тушению пожара на складе в Краснодаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Два пожарных поезда и вертолет МИ-8 привлекли к тушению пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре после ночной атаки украинских беспилотников, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Клушин. По его словам, которые передает пресс-служба местного правительства, вертолет совершил уже девять сбросов воды.

Сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники, [в том числе] два пожарных поезда и вертолет МИ-8, — отметил он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что школьные автобусы получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Краснодар. Транспортные средства находились рядом со складским комплексом, в который удили дроны.

До этого жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Три человека остаются под наблюдением врачей. Кондратьев также подтвердил гибель охранника на предприятии в Армавире.

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