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22 июля 2026 в 05:14

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Ставрополье

Владимиров: при атаке БПЛА на Ставрополье загорелся склад, пострадали двое

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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На окраине Невинномысска после атаки беспилотников произошел пожар в складском комплексе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. По его словам, пострадали два человека.

По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет, — написал Владимиров.

За публикацию кадров с мест падения обломков БПЛА предусмотрена ответственность, напомнил он. Губернатор также сообщил, что режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

Кроме того, три человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Ейске Краснодарского края. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

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