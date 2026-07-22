Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Ставрополье

На окраине Невинномысска после атаки беспилотников произошел пожар в складском комплексе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. По его словам, пострадали два человека.
По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет, — написал Владимиров.
За публикацию кадров с мест падения обломков БПЛА предусмотрена ответственность, напомнил он. Губернатор также сообщил, что режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.
Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс.
До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.
Кроме того, три человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Ейске Краснодарского края. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.