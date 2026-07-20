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20 июля 2026 в 17:22

Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск

Количество пострадавших при падении обломков БПЛА в Ейске увеличилось до трех

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Число пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Ейске увеличилось до трех человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Все получившие ранения граждане были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Повреждения зафиксированы по восьми адресам. Пострадали кровли, внутренняя отделка помещений и остекление, в том числе в одной из квартир многоквартирного дома. Кроме того, еще в трех случаях фрагменты БПЛА упали на территории частных домовладений. В Ейске продолжает работу комиссия, которая проводит обследование поврежденных домовладений и оценивает причиненный имуществу ущерб.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино при необходимости переведут на лечение в Москву. Он отметил, что для родственников пострадавших организовали горячую линию.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники нанесли удар по району железнодорожной станции в Льгове. В результате атаки ранения получили четверо сотрудников железной дороги. Пассажирский вокзал временно закрыли в связи с режимом контртеррористической операции.

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