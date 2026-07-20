Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову

Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову Хинштейн: четыре человека пострадали в результате удара дронов ВСУ по Льгову

В Льгове Курской области беспилотники нанесли удар по району железнодорожной станции, в результате чего ранены четверо сотрудников железной дороги, сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн. Пассажирский вокзал временно закрыт в связи с режимом контртеррористической операции.

Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было. К сожалению, ранены четверо мужчин — они сотрудники железной дороги, — написал Хинштейн.

Трое пострадавших получили незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение. Медперсонал оказывает необходимую помощь. В момент инцидента к строению станции подъехал служебный автомобиль администрации муниципалитета, который также получил повреждения. Пострадавших среди пассажиров транспорта нет.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 пострадали в Шебекино в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу. Среди погибших четыре женщины и маленький ребенок. В Шебекинской районной больнице помощь оказывают 23 пострадавшим, в том числе 17-летнему подростку.