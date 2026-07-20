Пострадавшим от атаки ВСУ на Шебекино пообещали помощь в Москве

Пострадавшим от атаки ВСУ на Шебекино пообещали помощь в Москве Пострадавших от атаки ВСУ на Шебекино при необходимости переведут в Москву

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области при необходимости будут переведены на лечение в Москву, сообщил в Telegram министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Глава ведомства заверил, что для родственников пострадавших организована горячая линия.

Каждому пациенту оказываем медицинскую помощь в полном объеме. Все необходимое для оказания помощи есть, ситуацию контролируем. На связи с федеральными центрами, если потребуется перевод, он будет оперативно организован, — написал Андрей Иконников.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Шебекино беспилотный дрон ВСУ атаковал автобус. В результате погибли пять человек, включая четырех женщин и одного ребенка.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после атаки беспилотника на пассажирский автобус госпитализированы 25 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для определения тактики лечения проводятся телемедицинские консультации с экспертами федеральных медицинских центров Минздрава России. Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.