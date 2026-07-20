В Белгородской области после атаки ВСУ госпитализировали 25 человек

В Белгородской области после атаки ВСУ госпитализировали 25 человек

В Белгородской области после атаки беспилотника на пассажирский автобус госпитализированы 25 человек, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По оперативным данным, госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на пассажирский автобус в Белгородской области, среди них один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести, — сказал Кузнецов.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Координация осуществляется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. Для определения тактики лечения проводятся телемедицинские консультации с экспертами федеральных медицинских центров. Кроме того, Кузнецов отметил, что еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Шебекино беспилотный дрон ВСУ атаковал автобус. В результате погибли пять человек, включая четырех женщин и одного ребенка.