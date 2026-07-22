Жилые дома повреждены при атаке БПЛА на Кубани Обломки БПЛА повредили дома и складское помещение в Краснодарском крае

Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс.

В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Ранее Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

До этого два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, оба смертельных случая произошли с начала суток.

Кроме того, три человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Ейске Краснодарского края. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.