Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 05:03

Жилые дома повреждены при атаке БПЛА на Кубани

Обломки БПЛА повредили дома и складское помещение в Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс.

В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Ранее Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

До этого два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, оба смертельных случая произошли с начала суток.

Кроме того, три человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Ейске Краснодарского края. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Регионы
Краснодарский край
беспилотники
атаки
разрушения
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пострадавших при атаке на Невинномысск возросло
Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
Дмитриев отреагировал на публикацию об антироссийских санкциях
«Дойдет до крайности»: в Киеве высказались о новом решении Зеленского
Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции
Атака на Кубань ночью 22 июля: эвакуация Wildberries, жертвы, что известно
Юрист раскрыл, когда нельзя фотографировать и снимать знаменитостей
Суд смягчил приговор бывшему генералу Кувшинову
В России «отменили» Голливуд: режиссер Ковтунец о фестивале «В кругу семьи»
Стало известно, какие оконные профили дольше сохранят белизну
Россиян предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах
Нанесли мощный удар по судам с грузами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 июля
Трихолог назвала причины ломкости волос
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля
Глава Пентагона раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине
На нефтебазе в Армавире произошел пожар после атаки дронов
В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека
Врач ответила, что поможет предотвратить отеки в жару
Газовые и травматические пистолеты: что запрещено при самообороне
Нутрициолог объяснила, как составить полезный рацион
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.