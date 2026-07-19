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19 июля 2026 в 22:25

В Дагестане нашли необычный способ переправы через реку

В Дагестане жителей села перевозят в ковше экскаватора из-за разрушенных дорог

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Чародинском районе Дагестана жителей села Цемер перевозят через реку в ковше экскаватора, поскольку подъезд к населенному пункту оказался перекрыт, передает Readovka. Автомобили не могут проехать из-за поврежденных дорог и мостовых сооружений, пишет источник.

Аварийно-восстановительные работы уже начались, отметили в пресс-службе ГКУ «Дагестанавтодор». Там уточнили, что восстановлению движения пока мешают неблагоприятная погода и медленный спад уровня воды в реке.

Местные жители вынуждены использовать временную переправу, пока движение на этом участке дороги остается недоступным. О возобновлении движения в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Ранее в Дагестане 10 населенных пунктов Тляратинского района лишились дороги после схода селевого потока на региональную автодорогу. Объездной дороги на этом участке нет, однако для жителей сохраняется пеший проход, отметили в ведомстве.

До этого в Дагестане произошло масштабное наводнение, из-за которого пришлось эвакуировать более 100 человек. В 60 населенных пунктах размыты дороги, что привело к отсутствию транспортного сообщения. В Гергебильском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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