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09 июля 2026 в 16:26

В Дагестане эвакуировали более 100 человек из-за паводков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Масштабное наводнение в Дагестане привело к эвакуации более 100 человек, 60 населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за размытых дорог, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на оперативные службы. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Гергебильском районе, где ввели режим ЧС.

Стихия затронула уже 12 муниципальных образований республики. 48 населенных пунктов полностью обесточены. В Кайтагском районе произошло частичное разрушение защитной дамбы на реке Уллучай после резкого подъема уровня воды. Это привело к подтоплению 13 частных домовладений.

В Чародинском районе стихия унесла легковой автомобиль. Сброшенные с Ирганайской ГЭС воды размыли около сотни метров дорожного полотна. На местах продолжают работу бригады МЧС и дорожные службы.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 62 населенных пунктах Дагестана отсутствует электроснабжение из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались более 8,4 тыс. домовладений с населением порядка 36 тыс. человек.

До этого в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана заявили, что проливные дожди оставили без транспортного сообщения 60 населенных пунктов республики. Масштабные ливни повредили инфраструктуру, изолировав несколько сел и поселков.

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