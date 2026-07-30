Облом Зеленского и новая атака на Wildberries: новости СВО к утру 30 июля

Облом Зеленского и новая атака на Wildberries: новости СВО к утру 30 июля

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области, боец ВС РФ уничтожил расчет миномета ВСУ с помощью БПЛА, российская армия почти выбила ВСУ из Водянского. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Вооруженные силы России почти выбили ВСУ из Водянского

После освобождения Светлого в ДНР российские войска практически вытеснили подразделения ВСУ из соседнего Водянского, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ситуация на этом участке продолжает меняться. МО данную информацию не комментировало.

После освобождения Светлого под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками, добавил военный эксперт. Он уточнил, что Водянское расположено северо-западнее Светлого.

Охотники на дроны «Ахмата» вызвали проблемы у ВСУ

Посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы спецназа «Ахмат» и подразделений группировки войск «Север» уничтожают большую часть беспилотников ВСУ, рассказал боец батальона «Питерский» спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий. По его словам, для противодействия украинским дронам используется комплексная система.

В нее входят радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, системы перехвата беспилотников и посты воздушного наблюдения. Каплодий сообщил, что стационарные посты обнаруживают беспилотники и передают информацию мобильным группам. Затем определяют позиции для работы по воздушным целям.

ВС Украины Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на территории объекта возник пожар.

Были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Боец ВС РФ уничтожил расчет миномета ВСУ с помощью БПЛА

Минобороны России сообщило о действиях рядового Виктора Наздрачева, который выполнял задачу по прикрытию штурмовых подразделений. По данным ведомства, военнослужащий уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом, что позволило российским бойцам продолжить наступление.

В Минобороны также отметили действия сержанта Марата Биктимирова, который скрытно установил противотанковую мину у опорного пункта противника и дистанционно привел ее в действие. По информации ведомства, в результате был уничтожен блиндаж, ликвидировано до трех военнослужащих ВСУ, а российские подразделения смогли закрепиться на новых позициях.

В Киеве отреагировали на требования Трампа к Зеленскому

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что требование президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт не совпало с ожиданиями украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, в Киеве рассчитывали на продолжение военной поддержки со стороны Вашингтона, однако вместо этого прозвучал призыв к скорейшему урегулированию конфликта. Политолог также выразил мнение, что Зеленский не ожидал подобного развития событий.

Читайте также:

Уничтожение миномета ВСУ и наступление в ДНР: успехи ВС РФ к утру 30 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля

Украина накачивает мировые ОПГ оружием: в чем опасность для России