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30 июля 2026 в 08:41

В группировке «Север» раскрыли число уничтоженных тараном коптеров ВСУ

РИА Новости: FPV-перехватчики уничтожили более 240 дронов в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Подразделения FPV-перехватчиков группировки войск «Север» с начала июля уничтожили более 240 коптеров противника в Харьковской области, рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА 11-го армейского корпуса с позывным Карта. По его словам, которые передает РИА Новости, для поражения целей применяются таран и сброс сеток или веревок на винты дронов.

Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 240 БПЛА коптерного типа противника в Харьковской области с начала июля, — сказал он.

Офицер сообщил, что операторы дронов-перехватчиков получают координаты разведывательных БПЛА противника после их обнаружения. Коптеры уничтожаются тараном или сбросом сеток на винты, что снижает возможности разведки и корректировки артиллерии.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 беспилотников. Под ударом оказались, в частности, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская области, а также акватории Черного и Азовского морей.

Россия
дроны
беспилотники
Харьковская область
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