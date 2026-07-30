Четыре человека пострадали при падении обломков дрона на Кубани

Обломки беспилотника упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе в мессенджере МАКС. В результате происшествия пострадали четыре человека.

В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки сбитых беспилотников обнаружены на территории промышленных организаций и морского порта в Таганроге. По словам главы региона, в результате падения фрагментов возгораний не возникло, никто из людей не пострадал.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки на рейсовый автобус в республике пострадали 10 человек. Удар был нанесен на автодороге Луганск — Светлодарск. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми ранениями и травмами средней степени тяжести.