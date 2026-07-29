На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

Временный запрет на купание ввели на пляжах Анапы из-за шторма и сильного донного течения, сообщила в Telegram пресс-служба мэрии города-курорта. Местным жителям и туристам рекомендовано проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности.

29 июля в связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено, — говорится в сообщении.

Ранее правительство России сообщало, что разрешение на работу получили 97 пляжей в Анапе. Еще семь проходят экспертизу.

До этого президенту России Владимиру Путину доложили, что пляжи Анапы готовы принимать посетителей. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев даже рассказал, что в городе пытаются «согреть море» для детей. Глава РФ удивился такому стремлению.

Руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов сообщал, что воздух и море в Анапе абсолютно чистые. По его словам, на курорте можно отдыхать, центральный пляж открыт. Эксперт напомнил, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе прошло почти полтора года, а запах нефтепродуктов на берегу исчез уже через неделю.