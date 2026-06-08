Эколог ответил на вопрос, можно ли купаться в Анапе

Эколог ответил на вопрос, можно ли купаться в Анапе Эколог Пукалов: в море у Анапы можно купаться

Воздух и море в Анапе абсолютно чистые, заявил в комментарии ИС «Вести» руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, на курорте можно отдыхать, центральный пляж открыт.

Чистейший воздух — это подтверждается как независимыми исследованиями, так и данными Роспотребнадзора. Они же берут на себя ответственность, когда открывают пляжи. Воздух там 100% чистый, море 100% чистое. Так что езжайте спокойно и купайтесь, — рекомендует Пукалов

Эксперт напомнил, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе прошло почти полтора года. По его словам, запах нефтепродуктов на берегу исчез уже через неделю — этому способствовали благоприятные условия рассеивания. В настоящее время вредные вещества оказались погребены под новым слоем песка толщиной 57 сантиметров.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов может быть принято 15 июня. Он отметил, что важным фактором роста туристического потока стало открытие аэропортов Краснодара и Геленджика и это существенно облегчило логистику.