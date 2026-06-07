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07 июня 2026 в 09:45

Чернышенко раскрыл, когда решится судьба всех пляжей Анапы

Чернышенко: решение об открытии всех пляжей Анапы могут озвучить 15 июня

Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
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Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов может быть принято 15 июня, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС. Он отметил, что важным фактором роста туристического потока стало открытие аэропортов Краснодара и Геленджика, и это существенно облегчило логистику.

Наши туристы традиционно едут на курорты Черного моря, Каспийского, Азовского. И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются. Все это, конечно, будет способствовать тому, чтобы наши граждане могли отдохнуть, — заявил вице-премьер.

Чернышенко также рассказал, что Российские железные дороги и другие перевозчики подготовили туристические поезда и более 130 отдельных туристических маршрутов. Они ориентированы именно на направления повышенного спроса.

Ранее мэр Анапы Светлана Маслова заявляла, что купальный сезон в городе начался 1 июня. Он продлится до 30 сентября на тех территориях, которые были исключены из опасной зоны после чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива. На галечных пляжах и на одном километре песчаных пляжей установили необходимую инфраструктуру.

Власть
Анапа
Дмитрий Чернышенко
туризм
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