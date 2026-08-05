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05 августа 2026 в 21:21

Украинский беспилотник повредил частный дом в Анапе

Обломки украинского дрона повредили частный трехэтажный дом в Супсехе

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Обломки украинского беспилотника повредили трехэтажный частный дом в анапском селе Супсех, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Фрагменты дрона попали в балкон строения.

Отмечается, что в результате инцидента произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали экстренные службы. При этом никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее сообщалось, что трое мирных жителей пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Один гражданин получил осколочное ранение при ударе по автомобилю в Шебекино.

До этого глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ составило 47 человек. Погибли семь человек, четверо из которых — дети. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением.

Между тем в курском приграничье в результате действий ВСУ погиб 72-летний пенсионер, находившийся в автомобиле в деревне Трошино Рыльского района. В машине был обнаружен еще один мужчина 1959 года рождения, который пострадал от удара.

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