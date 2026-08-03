«Не имеет оправдания»: Кондратьев о гибели детей в Архипо-Осиповке

Атака в поселке Архипо-Осиповка — это циничное и бесчеловечное преступление, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в МАКСе. Глава региона пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших. По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли шесть человек, трое из них — дети.

Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь, — написал губернатор.

Также Кондратьев сообщил, что при атаке украинского беспилотника по поселку Архипо-Осиповка под Геленджиком пострадали около 40 человек. Из них 17 человек доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Ранее Кондратьев сообщил, что в Геленджике произошла трагедия. По его словам, в поселке Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА погибли люди. Изначально сообщалось о троих погибших.