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03 августа 2026 в 15:30

«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу

Экс-футболист Кузнецов уверен, что Слуцкий не возглавит команду Медиалиги

Леонид Слуцкий во время матча финала Кубка России «Москва» — «Локомотив», 2007 год Леонид Слуцкий во время матча финала Кубка России «Москва» — «Локомотив», 2007 год Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press
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Покинувший китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» российский тренер Леонид Слуцкий точно не возглавит команду из Медиалиги, заявил NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что специалисту нужно будет привыкать, несмотря на собственную медийность. По его словам, Слуцкий «сойдет с ума», если возглавит команду из Медиалиги.

Он с ума сойдет. Хоть Слуцкий и медийный, ему надо будет привыкать. В Медиалиге сейчас [Дмитрий] Хомуха (главный тренер клуба Prime Squad. — NEWS.ru) с ума сходит, — сказал Кузнецов.

Ранее Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд. После 20 туров «Шанхай Шэньхуа» идет на 12-м месте с 19 очками. От зоны вылета команду отделяют четыре балла.

До этого Кузнецов заявил, что Слуцкий вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Он отметил, что специалист точно не останется без работы на родине. Кузнецов отметил, что Слуцкого «оторвут с руками» как и в РПЛ, так и в Первой лиге.

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Леонид Слуцкий
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В. Байбаков
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