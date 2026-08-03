Путин указал на географический центр России

Красноярск является географическим центром России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он выразил радость по поводу того, что мероприятие проходит в этом городе, пишет РИА Новости.

Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это — географический центр нашей огромной страны. Красноярск — это географический центр России, — сказал глава государства.

Он также отметил развитость города в разных направлениях. По словам президента, Красноярск — это крупный промышленный, индустриальный, научный и образовательный центр России.

Ранее стало известно, что Путин лично прилетел в Красноярск на завершение конкурса. Он проходил на территории кампуса Сибирского федерального университета. Это самый крупный проект для детей и подростков в России.

Кроме того, уровень доверия граждан РФ президенту составляет 70,6%. В то же время уровень одобрения деятельности главы государства достиг 65,4%.