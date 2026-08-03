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03 августа 2026 в 16:35

Путин указал на географический центр России

Путин: Красноярск является географическим центром России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Красноярск является географическим центром России, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он выразил радость по поводу того, что мероприятие проходит в этом городе, пишет РИА Новости.

Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это — географический центр нашей огромной страны. Красноярск — это географический центр России, — сказал глава государства.

Он также отметил развитость города в разных направлениях. По словам президента, Красноярск — это крупный промышленный, индустриальный, научный и образовательный центр России.

Ранее стало известно, что Путин лично прилетел в Красноярск на завершение конкурса. Он проходил на территории кампуса Сибирского федерального университета. Это самый крупный проект для детей и подростков в России.

Кроме того, уровень доверия граждан РФ президенту составляет 70,6%. В то же время уровень одобрения деятельности главы государства достиг 65,4%.

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