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03 августа 2026 в 17:20

«Удалось разомкнуть круг клоунов»: Новикова рассказала о работе над собой

Новикова из «Блестящих» рассказала, что покончила с клоунами в своей жизни

Ксения Новикова Ксения Новикова Фото: NEWS.ru
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Солистка «Блестящих» Ксения Новикова в рамках круглого стола на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» заявила NEWS.ru, что научилась доверять мужчинам, несмотря на пережитый абьюз в семье. По словам артистки, ей удалось «разомкнуть круг клоунов» в своей жизни.

У меня доверие к этому миру безграничное. Я человек иногда слишком доверчивый. Я не могу быть другой. Я с добром отношусь к этому миру и жду в ответ добра. Я, конечно, делаю выводы, основываясь на своем жизненном опыте. Самое главное, что делаю работу над собой, над своими ошибками. Здорово, что удалось разомкнуть этот круг клоунов в моей жизни. Я нашла, кому поверить, — призналась знаменитость.

Первый брак Новиковой с бизнесменом Андреем Середой продолжался около пяти лет — с 2006 по 2011 год. За это время у пары родились двое сыновей: Мирон в 2008 году и Богдан в 2010-м. После рождения второго ребенка Новикова решила расстаться с супругом. В 2012 году Середа без согласия матери вывез обоих сыновей в Великобританию.

В 2015 году Новикова вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Спустя четыре года супруги развелись, общих детей у них не было. Артистка жаловалась, что Сорокин пытался отнять у нее дом в Подмосковье, который строился в браке, но на ее деньги.

Ранее Новикова заявила, что во время брака с Середой ей пришлось продать золото и бриллианты, чтобы оплатить услуги нянь. Артистка отметила, что пыталась помочь супругу, который, по ее словам, начал злоупотреблять алкоголем.

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