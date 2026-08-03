В США раскрыли, будет ли Украина производить Patriot в 2026 году

В США раскрыли, будет ли Украина производить Patriot в 2026 году Постпред США Уитэкер: НАТО не договорится с Украиной о производстве Patriot

НАТО не достигнет долгосрочного соглашения о производстве зенитно-ракетных комплексов Patriot с Украиной к предстоящей зиме, высказал мнение постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в беседе с телеканалом Fox Business. При этом он назвал самой важной задачей передачу Киеву средств ПВО. С его слов, они нужны стране, чтобы пережить еще одну зиму.

Очевидно, что сейчас самое важное — как можно быстрее передать Украине средства ПВО, необходимые ей, чтобы пережить еще одну зиму. Долгосрочное соглашение о производстве не будет реализовано к этой зиме, поэтому мы продолжим работу над ним. Но сначала нужно решить первоочередные задачи, — сказал постпред.

Ранее Уитэкер добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot. Администрация США также жестко контролирует экспорт ракет Patriot PAC-3.

Кроме этого, Пентагон подписал с Lockheed Martin и Northrop Grumman контракты на сумму свыше $3 млрд (238 млрд рублей). Деньги пойдут на расширения выпуска боеприпасов к системам ПВО Patriot и THAAD.