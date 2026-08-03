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03 августа 2026 в 18:06

В США раскрыли, будет ли Украина производить Patriot в 2026 году

Постпред США Уитэкер: НАТО не договорится с Украиной о производстве Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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НАТО не достигнет долгосрочного соглашения о производстве зенитно-ракетных комплексов Patriot с Украиной к предстоящей зиме, высказал мнение постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в беседе с телеканалом Fox Business. При этом он назвал самой важной задачей передачу Киеву средств ПВО. С его слов, они нужны стране, чтобы пережить еще одну зиму.

Очевидно, что сейчас самое важное — как можно быстрее передать Украине средства ПВО, необходимые ей, чтобы пережить еще одну зиму. Долгосрочное соглашение о производстве не будет реализовано к этой зиме, поэтому мы продолжим работу над ним. Но сначала нужно решить первоочередные задачи, — сказал постпред.

Ранее Уитэкер добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot. Администрация США также жестко контролирует экспорт ракет Patriot PAC-3.

Кроме этого, Пентагон подписал с Lockheed Martin и Northrop Grumman контракты на сумму свыше $3 млрд (238 млрд рублей). Деньги пойдут на расширения выпуска боеприпасов к системам ПВО Patriot и THAAD.

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