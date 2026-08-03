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03 августа 2026 в 18:40

«Болезнь легионеров» унесла жизнь человека

В Швейцарии зафиксировали вспышку легионеллеза с одним погибшим

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В швейцарском Базеле зафиксировали вспышку легионеллеза, в результате которой скончался один человек, а десятки других были госпитализированы, сообщает телеканал SRF. Местные власти предполагают, что источником инфекции стала система охлаждения воды, расположенная на крыше офисного здания.

По данным вещателя, за последние две недели медицинская помощь потребовалась 25 пациентам, семерым из которых пришлось отправиться в отделение интенсивной терапии. Легионеллез является разновидностью пневмонии, вызываемой бактериями рода Legionella, которые активно размножаются в теплой воде. Заражение происходит при вдыхании инфицированного водяного пара, при этом передача болезни от человека к человеку полностью исключена.

Ранее в американском штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения редким и неизлечимым вирусом Бурбон, который переносится клещами. От этого заболевания, впервые обнаруженного в 2014 году, не существует ни специализированных вакцин, ни эффективных лекарств.

До этого пульмонолог Павел Бережанский пояснил, что исправная климатическая техника не способна спровоцировать воспаление легких, так как болезнь вызывают исключительно бактерии или вирусы. Однако загрязненные фильтры кондиционеров в сочетании с холодным воздухом могут ослабить местный иммунитет и обострить хронические недуги.

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