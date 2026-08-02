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02 августа 2026 в 10:52

Жара «спалила» баржу с фейерверками посреди Женевского озера

Баржа с фейерверками загорелась во время празднования Дня Швейцарии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Баржа, с которой запускали праздничный салют в честь Национального дня Швейцарии, загорелась во время торжества в городе Сен-Пре, сообщила французская газета 20 Minutes. При этом в кантоне действовал временный запрет на продажу и использование пиротехники из-за аномальной жары, но для праздничного шоу на Женевском озере сделали исключение.

Традиционное пирошоу в честь Национального дня Швейцарии в Сен-Пре неожиданно завершилось. Баржа, служившая стартовой платформой, загорелась. Фейерверки продолжали взрываться под действием пожара, — говорится в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе при пожаре в трехкомнатной квартире погибли двое детей. Возгорание произошло 2 августа в 08:26 на улице Будапештской. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

До этого авиалесоохрана Амурской области направила 50 авиапожарных в Томскую область, где из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе действует 21 очаг возгорания, помощь оказывают свыше 270 специалистов из восьми российских регионов.

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Швейцария
пожары
пиротехника
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