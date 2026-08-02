Охоту на медведей открыли в Румынии Квоту на отстрел медведей резко увеличили в Румынии

Румынский парламент в два раза увеличил годовую квоту на отстрел медведей, сообщает Reuters. Решение принято на фоне учащающихся случаев нападения диких животных на людей.

Отмечается, что новая квота предусматривает отстрел почти 900 особей в 2026 и 2027 годах. На данный момент в стране обитает от 10 до 13 тыс. бурых медведей. Это крупнейшая популяция в Европе за пределами России.

По информации журналистов, за последние десятилетия медведи убили в Румынии порядка 30 человек. Чаще всего с дикими животными сталкиваются жители горных районов — они ищут пищу в населенных пунктах из-за сокращения естественной среды обитания.

Ранее турист в Румынии не заметил медведя, стоящего в 20 сантиметрах от него. Инцидент запечатлели очевидцы из соседнего авто, все произошло 27 июля: мужчина стоял спиной к хищнику, рассматривая скалы, а зверь приблизился вплотную и обнюхал его ногу.

До этого бурый медведь атаковал туристку на горной тропе на юге Аляски. Женщина гуляла с приятельницей и тремя псами, когда на узком заросшем участке маршрута в Медвежьей долине они неожиданно встретили хищника. Пострадавшую оперативно эвакуировали в госпиталь прибывшие на место спасатели.