Раскрыты последствия масштабного наводнения в Приморье Наводнение разрушило дома и дороги в Приморье

В Приморском крае из-за масштабного наводнения затопило дома и дороги в нескольких муниципалитетах, сообщает Telegram-канал SHOT. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Чугуевке, Яковлевском округе и Спасске-Дальнем, где вода подтопила жилые дома и приусадебные участки.

В Спасске-Дальнем спасатели откачивают воду. Местные жители жалуются на потерю урожая и повреждение имущества. Из-за дождевого паводка также прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в реках Варфоломеевка и Арсеньевка.

В Шкотовском районе у села Новороссия смыло мост. В момент обрушения по нему следовал автомобиль Toyota Prius под управлением девушки — машина рухнула в воду, водитель не пострадала. В результате происшествия три населенных пункта — Новороссия, Центральное и Смяличи — оказались отрезаны от внешнего сообщения.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что паводковые воды затопили 84 частных жилых строения в регионе. По его данным, уровень воды в реке Туре превысил отметку опасного явления.