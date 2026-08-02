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02 августа 2026 в 03:54

В Приморье частично обрушился мост

Прокуратура Приморья начала проверку по факту частичного обрушения моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Через реку Шкотовка в Приморском крае частично обрушился мост, сообщила прокуратура региона. Большекаменское межрайонное надзорное ведомство организовало проверку инцидента.

Обрушение произошло на дороге, ведущей в село Новороссия Шкотовского муниципального округа. На данный момент проезд по этому участку полностью перекрыт, движения транспорта нет. В ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию моста, а также их способность вовремя выявлять и устранять дефекты.

Ранее частичное обрушение при строительстве парковки произошло в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде. В результате инцидента пострадавших нет. Застройщик предупреждал о необходимости возведения конструкции для предотвращения подвижки грунта и обеспечения устойчивости склона между домами первой и второй линии.

Позже в Саратове повторно обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома на улице Крымской. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Аналогичное обрушение там произошло в 2025 году, власти уточняют обстоятельства и оценивают угрозу для соседних строений.

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