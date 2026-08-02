Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 03:01

Армении предрекли «абрикосовый кризис» без российского рынка

РИА Новости: Армения потеряет 80% доходов от экспорта абрикосов без рынка РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Закрытие российского рынка для армянских абрикосов может обернуться для республики потерей более четырех пятых доходов от их международных поставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб. Экспорт этой продукции традиционно ведется в теплые месяцы — с мая по октябрь.

По итогам сезона 2025 года общая валютная выручка Армении от реализации абрикосов за рубеж составила $12,2 млн (1,08 млрд рублей). Из этой суммы на долю России пришлось $10,3 млн (911,6 млн руб.), что эквивалентно 83,9% всех экспортных поступлений по данной позиции. Таким образом, зависимость от одного покупателя оказалась критически высокой.

Среди других импортеров армянских косточковых в прошлом году фигурировали Грузия, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако объемы этих закупок несопоставимы с российскими закупками.

Ранее правительство Армении на полгода ввело запрет на импорт томатной пасты. Решение вступает в силу с 3 августа. По данным правительства, такая мера необходима для создания равных условий для всех производителей этой продукции, а также регулирования процесса закупок томатов.

Европа
Армения
экспорт
абрикосы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогодние праздники в 2026 году стали меньше
Сколько стоит доехать до Новороссийска летом 2026-го по платной М-4 «Дон»
В Приморье частично обрушился мост
КСИР сообщил, что разнес базу США в Иордании
В МИД РФ озвучили, как США принимают решения по Украине
ПВО сбила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ
Путин рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали в России
Армении предрекли «абрикосовый кризис» без российского рынка
В Госдуме предложили сделать День знаний выходным
Стрельба в Айдахо унесла жизни трех человек
Госдеп США обратился к американцам на фоне ситуации в Сеуте
В Сеуте предприняли экстренную защиту от плавающих мигрантов
В Красном Лимане заметили малочисленные украинские ДРГ
Стало известно о продолжении чисток среди генералов ВСУ
Средние зарплаты в 25 регионах РФ перевалили за 100 тыс. рублей
В Госдуме призвали платить женщинам за материнство зарплату
Школьникам представили список внеурочных курсов на новый учебный год
Отбеливание зубов: противопоказания, как часто можно делать, вред для эмали
Спасаем детей от плоскостопия. Пять работающих советов врача-ортопеда
Венгрия объявила об отключении единственной в стране АЭС
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.