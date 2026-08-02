Армении предрекли «абрикосовый кризис» без российского рынка

Закрытие российского рынка для армянских абрикосов может обернуться для республики потерей более четырех пятых доходов от их международных поставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб. Экспорт этой продукции традиционно ведется в теплые месяцы — с мая по октябрь.

По итогам сезона 2025 года общая валютная выручка Армении от реализации абрикосов за рубеж составила $12,2 млн (1,08 млрд рублей). Из этой суммы на долю России пришлось $10,3 млн (911,6 млн руб.), что эквивалентно 83,9% всех экспортных поступлений по данной позиции. Таким образом, зависимость от одного покупателя оказалась критически высокой.

Среди других импортеров армянских косточковых в прошлом году фигурировали Грузия, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако объемы этих закупок несопоставимы с российскими закупками.

Ранее правительство Армении на полгода ввело запрет на импорт томатной пасты. Решение вступает в силу с 3 августа. По данным правительства, такая мера необходима для создания равных условий для всех производителей этой продукции, а также регулирования процесса закупок томатов.