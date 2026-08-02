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02 августа 2026 в 02:37

В Красном Лимане заметили малочисленные украинские ДРГ

Военспец Марочко: в Красном Лимане дроны охотятся на небольшие украинские ДРГ

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Красном Лимане остались малочисленные украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые пытаются вести атаки на позиции Вооруженных сил РФ, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он пояснил, что эти группы состоят из двух-трех человек, а российским разведчикам не встречалось более крупных формирований. За солдатами противника охотятся беспилотники. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Они сейчас пытаются использовать сложный рельеф местности, разрушенные какие-то инфраструктурные сооружения, здания для укрытия и пытаются там накапливать силы для того, чтобы в дальнейшем осуществить накаты на наши позиции и вернуть утраченные рубежи и позиции, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие практически полностью уничтожили подразделения ВСУ в районах Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом в ДНР. Как указал Марочко, в этих районах также была проведена зачистка окрестностей.

До этого военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Они находились на Алексеево-Дружковском направлении.

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