В Госдуме призвали платить женщинам за материнство зарплату

За каждого ребенка старше трех лет женщинам следует ежемесячно начислять «материнскую зарплату» в размере 20 тыс. рублей, заявил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду». По его словам, у женщин, воспитывающих нескольких детей, не хватает времени для работы и получения дохода, в результате чего финансовое обеспечение семьи часто зависит исключительно от заработка мужа.

У нас есть государственная поддержка одиноких, многодетных, но позиция партии «Справедливая Россия» проста и понятна — каждая мама должна получать материнскую зарплату. Необходимо платить за каждого ребенка, начиная с трех лет, по 20 тыс. рублей, — пояснил парламентарий.

Гусев подчеркнул, что «Справедливая Россия» уже выступала с подобной инициативой. По его мнению, это необходимо для противодействия текущему демографическому кризису в стране.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал, что для повышения рождаемости в России нужно увеличить материнский капитал и ввести меры для погашения ипотеки при рождении детей. Российские семьи считают недостаток дохода и отсутствие собственного жилья главным препятствием, констатировал он.