Средние зарплаты в 25 регионах РФ перевалили за 100 тыс. рублей

Средние зарплаты в 25 регионах РФ перевалили за 100 тыс. рублей РИА Новости: средние зарплаты в мае превысили 100 тыс. рублей в 25 регионах РФ

По итогам мая число российских субъектов, где среднемесячный доход работающих граждан перешагнул стотысячную отметку, достигло 25, соответствующие данные Росстата проанализировали эксперты РИА Новости. Безусловным лидером по уровню оплаты труда остается Чукотский автономный округ — здесь средний заработок составил 260,7 тыс. рублей.

Вторую позицию занимает Магаданская область с показателем 214,5 тыс. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий АО, где средняя зарплата зафиксирована на уровне 205,4 тыс. рублей.

В шести регионах доходы превысили планку в 150 тыс. В их числе Камчатский край (198,8 тыс.), Москва (183,7 тыс.), Ненецкий АО (178 тыс.), Якутия (169,2 тыс.), Сахалинская область (160,7 тыс.) и Мурманская область (150,5 тыс.).

Еще в 16 субъектах средние заработки расположились в диапазоне от 100 до 150 тыс. Среди них Ханты-Мансийский АО (149,2 тыс.), Московская область (131,1 тыс.), Санкт-Петербург (128,7 тыс.) и Красноярский край (122,6 тыс.).

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей. В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.